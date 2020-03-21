З Києва вирушить поїзд "4 столиці", що поверне українців із Білорусі, Литви, Латвії додому

Сьогодні з Києва вирушить поїзд «4 столиці», маршрут якого проляже через Мінськ, Вільнюс і Ригу, ним додому з Білорусі, Литви та Латвії зможуть повернутися українці. Назад до Києва потяг прибуде 23 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

«Призначено спеціальний рейс «4 столиці». Ним відправимо із Києва громадян Білорусі, Литви та Латвії, а потім повернемо додому українців, які перебувають у цих країнах. Поїзд вирушить 21 березня із Києва о 12:55, прибуде до Мінська 22 березня о 00:05, до Вільнюса 22 березня о 03:48 та до Риги 22 березня о 08:29. У зворотному напрямку потяг вирушить 22 березня о 19:40 із Риги та зробить зупинки для посадки пасажирів у Шауляї 22 березня о 21:58, Вільнюсі 23 березня о 00:30. До Києва потяг прибуде 23 березня о 16:42», - повідомив Криклій.

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Квитки для тих, хто перебуває у Латвії, будуть доступні у продажу на сайті Укрзалізниці та у касах вокзалу Риги. Для тих, хто перебуває у Литві та інших зазначених містах, – тільки на сайті Укрзалізниці.