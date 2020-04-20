Іран послаблює карантин: відкрили великі ТЦ та міжміські дороги

Влада Ірану почала послаблювати карантин, відкривши міжміські дороги і великі торгові центри, незважаючи на високий рівень захворюваності COVID-19 в країні.

Про це повідомляє Aljazeera.

«Іран почав відкривати міжміські автомагістралі і великі торгові центри», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд обмежував робочі години відкритих торгових центрів, зокрема Тегеранського базару, до 18:00. Ресторани, спортивні зали та інші місця залишаються закритими.

Такі заходи вжито у спробах реанімувати економіку країни, яка постраждала не тільки від карантину, а й від міжнародних санкцій.

За даними Worldometer на даний час в Ірані зафіксовано 83505 випадків коронавірусу, з них 5209 смертей і 59273 осіб видужали.