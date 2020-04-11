Іран поновлює роботу підприємств

Іран поновлює роботу підприємств "низького рівня ризику"

Укрінформ
Президент Ірану Хасан Рухані закликав іранців дотримуватися протоколів міністерства охорони здоров’я щодо захисту від нової хвилі коронавірусу, та заявив про відновлення економічної діяльності з "низьким рівнем ризику" у більшій частині країни.

Про це повідомляє агенція IRNA.

"Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що, згідно з даними міністерства охорони здоров'я, план соціального дистанціювання буде реалізовуватися поетапно, а відновлення економічної діяльності з низьким рівнем ризику не суперечить дотриманню протоколів з охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Важливим у новому плані соціального дистанціювання є те, що він базується на способі життя населення Ірану та в той же час він сумісний з принципами Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказав Рухані.

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Раніше Рухані посилаючись на наукові та медичні дослідження у боротьбі з коронавірусом, заявив, що Іран незабаром стане самодостатнім у процесі виробництва тестових наборів з виявлення хвороби COVID-19.

Президент Ірану також заявив, що Іран стане самодостатнім у виробництві масок для обличчя, а також пристроїв штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.

Фото: EPA-EFE

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