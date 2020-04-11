Іран поновлює роботу підприємств "низького рівня ризику"

Президент Ірану Хасан Рухані закликав іранців дотримуватися протоколів міністерства охорони здоров’я щодо захисту від нової хвилі коронавірусу, та заявив про відновлення економічної діяльності з "низьким рівнем ризику" у більшій частині країни.

Про це повідомляє агенція IRNA.

"Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що, згідно з даними міністерства охорони здоров'я, план соціального дистанціювання буде реалізовуватися поетапно, а відновлення економічної діяльності з низьким рівнем ризику не суперечить дотриманню протоколів з охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Важливим у новому плані соціального дистанціювання є те, що він базується на способі життя населення Ірану та в той же час він сумісний з принципами Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказав Рухані.

Раніше Рухані посилаючись на наукові та медичні дослідження у боротьбі з коронавірусом, заявив, що Іран незабаром стане самодостатнім у процесі виробництва тестових наборів з виявлення хвороби COVID-19.

Президент Ірану також заявив, що Іран стане самодостатнім у виробництві масок для обличчя, а також пристроїв штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.

Фото: EPA-EFE