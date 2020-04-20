В РФ коронавірус вразив вже понад 47 тисяч, за добу інфікованих - 4264

Кількість зареєстрованих за добу випадків коронавірусу в Російській Федерації склала близько 4,2 тисячі осіб (+10% приросту, в той час, як у минулі дні було стабільно по 15-16,5%); загальна кількість хворих перевищила 47 тисяч.

Такі дані оприлюднено на сайті стопкоронавірус.рф на ранок 20 квітня.

Згідно з ними, за 19 квітня в РФ зареєстровано 4264 нових випадків коронавірусу в 75 регіонах; таким чином, загальна кількість хворих становила 47059 осіб.

За інформацією порталу, 4 нових випадки коронавірусу зафіксовано в Севастополі, а всього на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 62 випадки.

Найбільше хворих у Москві (+2026 осіб за добу), Московській (+578) і Нижегородській(+113) областях, Санкт-Петербурзі (+86), Ростовській (+60) та Мурманській (+46) областях, Чечні й Башкирії (по 45 нових хворих за добу).

За минулу добу від хвороби померли 44 людини. За весь період з початку розповсюдження COVID-19 у Росії померли 405 осіб. Одужали 3422 осіб (+155 осіб за добу).

За даними сайту Worldometer, у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2414298 осіб, з них 165172 померли, 629431 особа одужала.