Три події світу. Випробування для Китаю, іронія долі для Кремля та новий «план Маршалла» для ЄС

Пандемія коронавірусу продовжує свої геополітичні жнива

Китай у першому кварталі 2020 року пережив суттєве падіння ВВП. Кремль змушений перенести заходи, заплановані на 9 травня. Урсула фон дер Ляєн говорить про потребу у новому «плані Маршалла» для Європейського Союзу.

Китай, який встиг відзвітувати про успішне подолання коронавірусу в Ухані, пережив за підсумками першого кварталу 2020 року рекордне падіння економіки у 6,8% у річному вимірі. Експерти стверджують, що просідання ВВП стало найбільшим за понад 40 років, проте закликають не драматизувати ситуацію, адже вже у березні китайська економіка почала відновлення після послаблення карантинних обмежень. Очевидно, специфіка китайського суспільства та амбітні прагнення керівництва держави сприятимуть відновленню економіки, на заваді можуть стати припущення, що раз-по-раз лунають у західній пресі про невипадковий характер появи та поширення covid-19. Протидіючи цьому, КНР не лише здійснює постачання значних обсягів захисного одягу та медичного обладнання до різних країн світу (у цьому на допомогу прийшли українські транспортні літаки «Мрія» та «Руслани»), але і намагається експортувати власний досвід протистояння коронавірусу.

Одним з його реципієнтів стала Росія, де карантинні обмеження сором’язливо називають «неробочим часом». Пандемія коронавірусу набирає у РФ обертів, останніми днями там фіксують тисячі хворих щодня. Це вже завдало потужного удару по культу «побєдобєсія», який інтенсивно культивувався російським керівництвом протягом останніх років. Під тиском обставин Путін був змушений оголосити про перенесення урочистих заходів, запланованих на 9 травня, на невизначений поки що час. Зрозуміло, що для господаря Кремля важливим було не помилуватися урочистою ходою ветеранів у антуражі звичної риторики, але зробити це у компанії світових лідерів, проте втрутилися обставини непереборної сили.

Урсула фон дер Ляєн

Цікаво звернути увагу на риторичні маневри Брюсселя. Минулого тижня ЄС не лише визначив три критерії можливого поступового виходу з карантину, не визначивши жодних чітких дат. Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вчергове наголосила на необхідності нового «плану Маршалла» для Європейського Союзу, який означатиме насамперед ухвалення нового бюджету ЄС. На відміну від свого попередника, цей крок обійдеться без участі Сполучених Штатів, для яких пандемія коронавірусу може стати суттєвим фактором у президентській кампанії, адже її економічні наслідки руйнують успіхи адміністрації Трампа. Євросоюзу доведеться і вести боротьбу за збереження звичних протягом десятиліть цінностей, адже у іншому випадку сенс економічного відновлення Старого Світу буде нівельований.

Євген Магда, Інститут світової політики