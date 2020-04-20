Президент Бразилії вийшов на демонстрацію проти карантину

Президент Бразилії вийшов на демонстрацію проти карантину

Укрінформ
Президент Бразилії Жаїр Болсонару взяв участь у демонстрації в столиці країни Бразиліа проти обмежувальних заходів, запроваджених для протидії коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

«Учасники акції вимагали закриття парламенту та виступу армії на боці Болсонару... Парламент і глави регіонів у Бразилії ввели заборону на вихід з дому через епідемію коронавірусу. Болсонару критикує ці заходи, називає вірус «невеликим грипом», а боротьбу з поширенням коронавірусу - «істерією», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загалом в акції взяли участь близько 600 осіб.

За кількістю заражених коронавірусом Бразилія посідає перше місце в Латинській Америці. У країні підтверджено понад 38 тис. випадків Covid-19, близько 2,5 тис. осіб померли.

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Як повідомлялося, 18 квітня президент Бразилії Жаїр Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я Луїса Енріке Мандетту після того, як той закликав громадян тримати соціальну дистанцію і залишатися вдома через пандемію Covid-19.

Політики вже кілька тижнів не могли досягти порозуміння: президент, який критично ставиться до ситуації навколо коронавірусу, поширював дані про неперевірені методи лікування. Водночас міністр закликав громадян дотримуватися карантинних рекомендацій, які були оголошені урядами інших країн.

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