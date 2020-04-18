Президент Бразилії звільнив очільника МОЗ через заклики дотримуватися карантину

Президент Бразилії Жаїр Болсонаро звільнив міністра МОЗ Луїса Енріке Мандетту після того, як міністр закликав громадян тримати соціальну дистанції й залишатися вдома через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

«Бразильській міністр МОЗ був звільнений правим президентом Жаїром Болсонаро за його реакцію на пандемію коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, президенту не сподобалося, що міністр закликав громадян тримати соціальну дистанції й залишатися вдома під час пандемію нового коронавірусу. Зазначається, що політики вже кілька тижнів не могли порозумітися: президент критично ставиться до спалаху коронавірусу й поширював дані про неперевірені методи лікування, а міністр, натомість, закликав людей дотримуватися «карантинних» рекомендацій, які були оголошені урядами інших країн світу.

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Більш того, коли губернатори з різних бразильських областей запроваджували обмежувальні заходи у боротьбі з коронавірусом, то Мандетта їх підтримував, а Болсонаро критикував.

Конфлікт сягнув піку після того, як Мандетта під час телевізійного інтерв’ю закликав уряд Бразилії говорити одним голосом щодо кризи COVID-19, та розкритикував позицію Босонаро.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів.