Президент Бразилії звільнив очільника МОЗ через заклики дотримуватися карантину

Президент Бразилії звільнив очільника МОЗ через заклики дотримуватися карантину

Укрінформ
Президент Бразилії Жаїр Болсонаро звільнив міністра МОЗ Луїса Енріке Мандетту після того, як міністр закликав громадян тримати соціальну дистанції й залишатися вдома через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

«Бразильській міністр МОЗ був звільнений правим президентом Жаїром Болсонаро за його реакцію на пандемію коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, президенту не сподобалося, що міністр закликав громадян тримати соціальну дистанції й залишатися вдома під час пандемію нового коронавірусу. Зазначається, що політики вже кілька тижнів не могли порозумітися: президент критично ставиться до спалаху коронавірусу й поширював дані про неперевірені методи лікування, а міністр, натомість, закликав людей дотримуватися «карантинних» рекомендацій, які були оголошені урядами інших країн світу.

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Більш того, коли губернатори з різних бразильських областей запроваджували обмежувальні заходи у боротьбі з коронавірусом, то Мандетта їх підтримував, а Болсонаро критикував.

Конфлікт сягнув піку після того, як Мандетта під час телевізійного інтерв’ю закликав уряд Бразилії говорити одним голосом щодо кризи COVID-19, та розкритикував позицію Босонаро.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів.

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