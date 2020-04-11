У Бразилії кількість смертей від коронавірусу перевищила тисячу
Про це інформує BBC.
"Бразилія стала першою країною у південній півкулі, в якій зафіксували понад 1000 смертей внаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, реальні цифри, ймовірно, набагато вищі, оскільки тестування на коронавірус проходять лише пацієнти, які перебувають у медичних закладах.
Більшість штатів країни запровадили карантинні заходи, але президент Бразилії Джаїр Болсонаро публічно нехтує обмеженнями, заявляючи, що вони шкодять економіці. У країні зростає занепокоєння з приводу того, що вірус може вийти з-під контролю, особливо в бідніших районах.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.
Фото: АА