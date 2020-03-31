Відео президента Бразилії про коронавірус видалили Facebook, Twitter та Instagram

Соціальні мережі Facebook, Instagram та Twitter видалили відеозапис президента Бразилії Жаїра Болсонару, пояснивши це тим, що в ньому міститься дезінформація про коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

«Ми видалили контент у Facebook і Instagram, оскільки він порушував умови користування, які не дозволяють поширювати дезінформацію. Вона може заподіяти фізичну шкоду людям», - йдеться у заяві компанії Facebook, що володіє обома соціальними мережами.

Twitter у неділю також видалив відео глави Бразилії, апелювавши до нещодавно розширених глобальних правил щодо керування вмістом. У компанії вважають, що відео суперечить інформації про охорону здоров'я з офіційних джерел і може піддати людей ризику передачі COVID-19.

На видаленому відео Болсонару прогулюється по столиці Бразилії, розмовляє з жителями міста про коронавірус і закликає їх підтримувати економіку.

Президент Бразилії неодноразово виступав за "нормалізацію життя" - відновлення діяльності шкіл і магазинів. На його думку, самоізоляція потрібна тільки людям, що входять до групи ризику: тобто тим, кому більше 60 років.

Однак у МОЗ Бразилії з точкою зору президента не згодні. Міністр Луїс Енріке Мандетта, виступаючи в суботу, наголосив на важливості дотримання всіх діючих в країні заходів для стримування поширення коронавірусу.

У понеділок опоненти Болсонару закликали його подати у відставку, аргументуючи це тим, що він вчинив злочин через неправильні дії щодо пандемії коронавірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на 31 березня у Бразилії зафіксовано більше 4,6 тисяч хворих на коронавірус COVID-19 та 165 летальних випадків від нього.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.