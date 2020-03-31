Відео президента Бразилії про коронавірус видалили Facebook, Twitter та Instagram

Відео президента Бразилії про коронавірус видалили Facebook, Twitter та Instagram

Укрінформ
Соціальні мережі Facebook, Instagram та Twitter видалили відеозапис президента Бразилії Жаїра Болсонару, пояснивши це тим, що в ньому міститься дезінформація про коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

«Ми видалили контент у Facebook і Instagram, оскільки він порушував умови користування, які не дозволяють поширювати дезінформацію. Вона може заподіяти фізичну шкоду людям», - йдеться у заяві компанії Facebook, що володіє обома соціальними мережами.

Twitter у неділю також видалив відео глави Бразилії, апелювавши до нещодавно розширених глобальних правил щодо керування вмістом. У компанії вважають, що відео суперечить інформації про охорону здоров'я з офіційних джерел і може піддати людей ризику передачі COVID-19.

На видаленому відео Болсонару прогулюється по столиці Бразилії, розмовляє з жителями міста про коронавірус і закликає їх підтримувати економіку.

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Президент Бразилії неодноразово виступав за "нормалізацію життя" - відновлення діяльності шкіл і магазинів. На його думку, самоізоляція потрібна тільки людям, що входять до групи ризику: тобто тим, кому більше 60 років.

Однак у МОЗ Бразилії з точкою зору президента не згодні. Міністр Луїс Енріке Мандетта, виступаючи в суботу, наголосив на важливості дотримання всіх діючих в країні заходів для стримування поширення коронавірусу.

У понеділок опоненти Болсонару закликали його подати у відставку, аргументуючи це тим, що він вчинив злочин через неправильні дії щодо пандемії коронавірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на 31 березня у Бразилії зафіксовано більше 4,6 тисяч хворих на коронавірус COVID-19 та 165 летальних випадків від нього.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.

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