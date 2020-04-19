Концертна зала “Євробачення-2020” готова приймати пацієнтів з коронавірусом
Там прийматимуть хворих на коронавірус, які потребують догляду, але яким не потрібна госпіталізація, повідомляє NOS.
“Центр тимчасової допомоги, облаштований в Ahoy в Роттердамі, готовий приймати пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.
У залі Ahoy було встановлено 88 ліжок, за потреби їх кількість може бути збільшено до 680 ліжок.
Як повідомляв Укрінформ, цьогорічний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який мав проходити у Роттердамі, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік. Про таке рішення Європейська мовна спілка заявила 18 березня.
У Нідерландах станом на 19 квітня кількість випадків COVID-19 зросла до 32 655. Померли 3 684 людини.