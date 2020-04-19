Концертна зала “Євробачення-2020” готова приймати пацієнтів з коронавірусом

У Роттердамі в концертній залі Ahoy, де мало проходити “Євробачення-2020”, створили умови для надання допомоги хворим на коронавірус.

Там прийматимуть хворих на коронавірус, які потребують догляду, але яким не потрібна госпіталізація, повідомляє NOS.

“Центр тимчасової допомоги, облаштований в Ahoy в Роттердамі, готовий приймати пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.

У залі Ahoy було встановлено 88 ліжок, за потреби їх кількість може бути збільшено до 680 ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який мав проходити у Роттердамі, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік. Про таке рішення Європейська мовна спілка заявила 18 березня.

У Нідерландах станом на 19 квітня кількість випадків COVID-19 зросла до 32 655. Померли 3 684 людини.