У Польщі кількість випадків COVID-19 перевищила 9 тисяч

Станом на 19 квітня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 9287-ми, з них 360 осіб померли, а 1040 осіб вилікувалися.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом в Польщі становить 9287 осіб, з них 360 померли”, - йдеться в повідомленні.

У польських лікарнях зараз перебувають майже 2,5 тис. пацієнтів з коронавірусом, понад 124 тис. людей – на домашньому карантині.

Загалом у Польщі вже проведено понад 204 тис. тестів на коронавірус. За останню добу у країні проведено понад 11,2 тис. тестів.

Як повідомлялося, з 20 квітня у Польщі відбуватиметься послаблення режиму обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією COVID-19. На першому етапі відбудеться відкриття для відвідування лісів і парків, в також частково скасовуватимуться обмеження у торгівлі.

Фото: АА