У США започаткували багатомільярдну програму продовольчої допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє CNN.

"Сьогодні я також оголошую, що ... міністерство сільського господарства надасть допомогу у розмірі 19 мільярдів доларів нашим чудовим фермерам та власникам ранчо, щоб допомогти їм впоратися з наслідками глобальної пандемії", - сказав Трамп.

Програма продовольчої допомоги у зв'язку з пандемією коронавірусу матиме дві основні мети: прямі виплати фермерам та купівля продуктів, що передаватимуться громадам, релігійним організаціям тощо.

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«Програма буде включати прямі виплати фермерам, а також масові закупівлі молочної, м'ясної та іншої сільськогосподарської продукції, щоб надати цю їжу нужденним", - зазначив Трамп.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.