Дуда готовий продовжити каденцію ще на 2 роки

Президент Польщі Анджей Дуда не заперечуватиме проти продовження терміну своїх повноважень до 7 років, якщо таке рішення ухвалить польський парламент.

Про це він сказав під час Facebook-конференції у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо парламент погодиться на таке рішення і буде конституційна більшість, оскільки це вимагає зміни Конституції, то я як президент Польщі, звісно, погоджуся з таким рішенням і не протидіятиму волі парламенту”, - заявив Дуда.

У Сеймі Польщі нещодавно направлено на перше читання законопроєкт правлячої коаліції, який передбачає внесення змін до 127-ї статті Конституції, згідно з якими президентська каденція продовжується на два роки – до семи років.

Це положення стосуватиметься і чинного президента Анджея Дуди, каденція якого завершується 6 серпня. Тим самим, у законопроєкті передбачається скасування травневих президентських виборів у Польщі.

Як зазначають автори законопроєкту з коаліційної партії “Порозуміння”, ця ініціатива пов’язана з епідемією коронавірусу і складністю проведення президентських виборів у травні.

На сьогодні найбільші опозиційні партії у парламенті виступають проти продовження каденції президента Дуди шляхом внесення змін до Конституції. Як альтернативний варіант вони пропонують запровадити у країні стан стихійного лиха, що автоматично означатиме відкладення виборів на щонайменше 90 днів від його завершення. На цей час автоматично продовжується і каденція президента.

Зараз на розгляді Сенату Польщі перебуває ще один законопроєкт правлячої коаліції - щодо запровадження кореспонденційного голосування під час травневих президентських виборів. Представники влади переконані, що це єдиний можливий варіант провести вибори у період пандемії.

Натомість, опозиція та ряд експертів вважають, що проведення кореспонденційного голосування у нинішній ситуації є небезпечним для життя та здоров’я людей. Крім того, вони вважають незаконним внесення змін до Виборчого кодексу під час виборчої кампанії.

Згідно з попередніми планами, президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 і 24 травня.