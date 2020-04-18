«Росія з любов’ю» послала в Італію фахівців з хімічної зброї

Для боротьби з коронавірусом Кремль командирував генерала, який раніше «відбілював» Асада за його газові атаки

Гуманітарна місія РФ на італійську землю оповита ореолом таємності. До неї входять не звичайні лікарі чи біологи, а військові з доволі сумнівним минулим. Подаємо переклад журналістського розслідування на цю тему з італійської газети La Stampa за 16 квітня 2020 року.

До 104 російських військових, які беруть участь у місті Бергамо в місії, узгодженій прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте та Володимиром Путіним, від самого початку приєдналося 50 італійців зі Спеціалізованого підрозділу італійської армії – 7-го полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Італійцями командує підполковник Даріо Де Масі; російським контингентом - генерал Сергій Кікоть, у якого за спиною вагоме минуле.

Сергій Кікоть (зліва)

Кікоть - заступник начальника Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ (Ігоря Кириллова), які підпорядковуються безпосередньо Міністерству оборони Росії. Він також є експертом-хіміком, якого Росія залучала до вагомих політичних справ. Найвідомішою є, напевне, використання Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільного населення в місті Думі (Сирія). 11 березня 2019 року в Гаазі на Кікотя було покладено підтримку доповіді посла Росії в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Олександра Шульгіна, який відкидав усі звинувачення проти Асада і стверджував, що докази хімічної атаки «інсценовано». «Російська Федерація продовжує наполягати на тому, що інцидент у Думі та підтверджувальні докази були підроблені», - підсумував Кікоть свою доповідь. Агентство новин Sputnik заявило, що жодних слідів органофосфору та інших хімікатів виявлено не було. Кікоть також поставив під сумнів балістичний аналіз та кількість жертв атаки, яка відбулася 7 квітня 2018 року, – 43 загиблих, 500 поранених.

НЕ ЗВИЧАЙНИЙ ЛІКАР

Коротше кажучи, в Італію прибуває не звичайний лікар, а хіміко-бактеріологічний експерт, якому Росія доручила питання першочергового геополітичного значення для Кремля (зустрічне розслідування щодо Сирії було піддане ОЗХЗ Росією в тандемі із Сирією), яке сильно відділило Росію від Європейського Союзу та західної спільноти. Пізніше незалежне розслідування, замовлене ОЗХЗ, спростувало ці російські висновки, але то інша історія. Біографія Кікотя привертає увагу ще тим, що генерал представляв Міноборони РФ, принаймні з 2009 року, у раді компаній, котрі займалися виробництвом і ремонтом зброї та обладнанням для хімічного, радіоактивного й біологічного захисту. Він визнаний фахівець з утилізації хімічної зброї та зберігання небезпечних матеріалів.

Джерела в підрозділі ООН, який бере участь у інспекціях хімічних атак у Сирії, підтверджують La Stampa, що вони з ним зустрічалися, і пояснюють, що вважають його прямим емісаром Кремля, завдання якого – виконувати вказівки найвищого рівня з Москви. І це не технічна робота – для цього є персонал, нижчий рангом, - а саме політичне замовлення. Про це повідомляє джерело, близьке до американської розвідувальної спільноти: «Щоразу, коли Кремль спрямовує персонал для дипломатичної місії, залізним правилом є те, що серед працівників числяться оперативники розвідки. У цьому разі переважна більшість особового складу, відправленого до Італії, є членами ГРУ – військової розвідки. Немає сумнівів, що Росія скористалася цим запрошенням для проведення розвідувальної діяльності».

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕБОЛИ

Цікаві й інші росіяни, які прибули в Італію в складі місії під назвою «З Росії з любов’ю». До групи також входять підполковник Олександр Юманов, полковник Олексій Смирнов, підполковник Геннадій Єремін та підполковник В’ячеслав Куліш. Це брали участь у проєкті дослідження вакцини проти вірусу Ебола, яким займався 48-й Центральний науково-дослідний інститут та дослідницька лабораторія «Вектор» Міністерства оборони Росії – установа, яка ще з часів Радянського Союзу займалася розробкою біологічної зброї. Офіційні російські повідомлення представляють їх як членів Військово-медичної академії імені Кірова, хоча окремі ознаки вказують на причетність до 48-го Центрального науково-дослідного інституту. Кирил Шамієв, військовий аналітик, який не підозрюється в русофобії, написав про них: полковник Єремін є експертом у бактеріологічній війні й працював проти свинячої чуми.

Полковник В’ячеслав Куліш - експерт з розроби засобів захисту від вірусних біологічних агентів, також працював у програмах проти Еболи та чуми. Олександр Юманов працював у Гвінеї щодо Еболи. Полковник Олексій Смирнов - експерт-епідеміолог з питань профілактики інфекційних захворювань, брав участь у розробці вакцини проти Еболи.

Коли перші великі літаки Іллюшина прибули на військовий аеродром «Пратіка ді маре», очільники російської місії попросили італійців покрити значні витрати на політ і пальне для літаків. Ми поцікавилися у італійської сторони цією історію, тим, з якими паспортами російські військові ступили на італійську землю. Не отримавши відповіді з урядових джерел, ми звернулися до парламентського комітету з питань безпеки Республіки, де нам сказали, що це «інформація з обмеженим доступом». Незвично як для гуманітарної місії.

Фото: АА