Український “Руслан” доправив до Польщі медвантаж за програмою НАТО

Український Ан-124 “Руслан” у п'ятницю доправив до польського Вроцлава вантаж медичного призначення за програмою НАТО щодо стратегічних перевезень (SALIS, Strategic Airlift International Solution).

Про це повідомило МЗС Польщі у Twitter.

“НАТО допомагає союзникам у боротьбі з COVID-19. Другий літак Ан-124 з медичною допомогою під егідою програми НАТО SALIS приземлився у Вроцлаві”,- йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 14 квітня до Варшави прилетів найбільший транспортний літак у світі – український Ан-225 “Мрія” з понад 80 тоннами медичного вантажу з Китаю. Зокрема, він доправив 7 млн медичних масок типу FFP2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів.

Фото: @MSZ_RP