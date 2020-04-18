Генсек ООН закликає створити глобальну коаліцію для розробки вакцини
Коронавірус
Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що для розробки вакцини проти коронавірусу необхідно створити глобальну коаліцію.
Про це він написав у Twitter.
"Нам потрібна глобальна коаліція для розробки вакцини проти COVID-19, котра повинна стати доступною для всіх та всюди. Це слід вважати глобальним суспільним надбанням", - наголосив Гутерреш.
Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.