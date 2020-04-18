Генсек ООН закликає створити глобальну коаліцію для розробки вакцини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що для розробки вакцини проти коронавірусу необхідно створити глобальну коаліцію.

Про це він написав у Twitter.

"Нам потрібна глобальна коаліція для розробки вакцини проти COVID-19, котра повинна стати доступною для всіх та всюди. Це слід вважати глобальним суспільним надбанням", - наголосив Гутерреш.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.