У світі - понад 2,2 мільйона хворих з коронавірусом, померли понад 150 тисяч

Станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

Про це свідчать дані на порталі Worldometer.

Згідно з ними, США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження та летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 710 272 людей, з них 37 175 померло та 63 510 одужало.

В Іспанії COVID-19 діагностовано у 190 839 осіб, з них 20 тисяч померли; в Італії 172 434 інфікованих, померло 22 745 людей.

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У Франції виявлено 147 969 випадків COVID-19, 18 681 людина померла.

За наявними даними, у Німеччині коронавірусну хворобу діагностовано у 141 397 людей, 4 352 з них померли.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.

Фото: CTK Photo