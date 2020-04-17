У Британії від COVID-19 померли понад 14 500 осіб
Укрінформ
Кількість загиблих від коронавірусу за останню добу у Великій Британії збільшилися на 847 осіб, а загальна кількість смертельних випадків становить 14 576.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.
«Ще 847 осіб померли від коронавірусу в лікарнях Великої Британії. Таким чином, загальна кількість (летальних випадків –ред.) сягнула 14 576», - йдеться у повідомленні.
Загалом у Британії нині підтверджено 108 692 випадків COVID-19.
16 квітня британська влада вирішила продовжити карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу ще на 3 тижні.
Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальний, 547 589 пацієнтів одужали.
Фото: АА