У Туреччині прогнозують наступного тижня пік захворюваності на COVID-19

«На фоні зростання кількості тестів, зростає кількість випадків інфікування, але швидкість зростання цього показника уповільнюється... Не стане сюрпризом, якщо наступного тижня буде досягнуто піку», - йшлося у виступі міністра.

На ці вихідні в країні знову запроваджено комендантську годину. Також її буде введено 23 квітня, яке є державним святом Національного суверенітету та Днем захисту дітей.

Читайте також: У Туреччині на карантин закрили 227 населених пунктів

За минулу добу в Туреччині померло 126 людей, загальна кількість - 1769. Одужали 1542, загалом - 8631.

Як повідомлялося, станом на 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.