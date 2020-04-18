У Туреччині прогнозують наступного тижня пік захворюваності на COVID-19
Укрінформ
У Туреччині наступного тижня прогнозується проходження піку рівня інфікування коронавірусом.
Про це сказав міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.
«На фоні зростання кількості тестів, зростає кількість випадків інфікування, але швидкість зростання цього показника уповільнюється... Не стане сюрпризом, якщо наступного тижня буде досягнуто піку», - йшлося у виступі міністра.
На ці вихідні в країні знову запроваджено комендантську годину. Також її буде введено 23 квітня, яке є державним святом Національного суверенітету та Днем захисту дітей.
За минулу добу в Туреччині померло 126 людей, загальна кількість - 1769. Одужали 1542, загалом - 8631.
Як повідомлялося, станом на 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.