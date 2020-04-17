РФ перекидає в окуповану Абхазію підрозділи радіаційного та хімічного захисту - InformNapalm

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm заявляє, що Російська Федерація продовжує перекидання російських підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) між окупованими територіями у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляється на сайті спільноти.

Зазначається, зокрема, що 17 квітня 2020 підрозділи РХБЗ Чорноморського флоту РФ із Криму перекидають в самопроголошену республіку Абхазія – окупована РФ територія Грузії.

«Колона з 13 спеціальних автомобілів, в тому числі мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції АРС-14М і теплові машини ТМС-65У з реактивним двигуном здійснює марш з Кримського півострова в Республіку Абхазія», – цитує InformNapalm пресслужбу Чорноморського флоту РФ.

Крім того, у спільноті нагадали, що 15 квітня на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) України повідомили, що на територію ОРДЛО на ротаційній основі протягом березня-початку квітня було залучено 120 фахівців з частин РХБЗ Південного військового округу Росії.

Також в InformNapalm зауважили, що 16 квітня прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження №1031-р та розширив список осіб, яким дозволяють перетинати кордон країни. Так, право перетинати кордон отримали військові і цивільний персонал закордонних російських баз.

Водночас у попередньому розпорядженні №763-р від 27 березня йшлося, що перетинати кордон РФ також можуть громадяни Росії, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, при наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

Раніше МВС РФ заявило, що за 2019 рік на Донбасі за спрощеною процедурою було видано майже 200 тисяч паспортів Російської Федерації.

"За даними розвідки, саме окупаційні військові контингенти наразі є головним чинником поширення епідеміологічної загрози COVID-19, в тому числі і для цивільних осіб. Крім того, на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у РФ, в основному в Москві. Частина з них через брак роботи зараз «працевлаштовується» до окупаційних військових контингентів та потенційно є носіями інфекції", - підкреслили в InformNapalm.

У спільноті також додали, що станом на 17 квітня за офіційною статистикою в Москві виявлено 18105 випадків COVID-19 та більше 32008 захворювань на коронавірус загалом по РФ.

Фото: informnapalm.org