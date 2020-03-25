Берлін заявляє про незаконність абхазьких "виборів"

Німеччина не визнає результатів незаконних "президентських виборів" в окупованій Росією Абхазії, проведені 22 березня.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ ФРН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд твердо стоїть на боці Грузії щодо суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми вважаємо ці "вибори" та їх результат незаконними", - зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Там наголосили, що Німеччина, як і партнери в ЄС, не визнає ані конституційну, ані законодавчу базу так званих "президентських виборів", які відбулися 22 березня в окупованому РФ грузинському регіоні Абхазія.