Євросоюз не визнає “вибори” в окупованій Абхазії

Євросоюз не визнає “вибори” в окупованій Абхазії

Заява
Укрінформ
Європейський Союз підтвердив підтримку територіальній цілісності та суверенітету Грузії та заявив про невизнання так званих президентських виборів, які відбулися в Абхазії 22 березня 2020 року.

Про це йдеться у заяві речника ЄС Пітера Стано, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

У заяві наголошується у зв’язку з так званими президентськими виборами, що були проведені у окупованому регіоні Абхазії 22 березня 2020 року, що "Європейський Союз не визнає конституційне та правове середовище, в якому вони відбулися".

Речник підкреслив, що ЄС стосовно Абхазії буде продовжувати політику невизнання та залучення до впливу на ситуацію.

«Спеціальний представник ЄС по Південному Кавказу та по кризі у Грузії залишається повністю мобілізованим у цьому сенсі», - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України рішуче засудило так звані президентські вибори на території Абхазії, що були проведені 22 березня на окупованій території Грузії під контролем країни-агресора. Україна наголосила, що такі дії суперечать міжнародному праву та не мають жодних правових наслідків.

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