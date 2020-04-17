У Нідерландах вже понад 30 тисяч випадків коронавірусу

У Нідерландах станом на середину дня 17 квітня кількість хворих зросла до 30 449.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"За останню добу 144 людина померла, виявлено 1 235 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 30 449 хворих і 3 459 померло", - поінформували в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

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Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.