У Британії випускатимуть 1,5 тисячі апаратів ШВЛ на тиждень

У Великій Британії отримав офіційне схвалення апарат для штучної вентиляції легень (ШВЛ) компанії Penlon, зроблений у співпраці з консорціумом, що виготовляє Airbus і Rolls-Royce.

Про це повідомляє CNN .

"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами по виробничо-збутових ланцюгах, щоб швидко наростити виробництво та досягти нашої мети (виробляти – ред.) принаймні 1,5 тис. комбінованих моделей Penlon і Smiths на тиждень", - заявив голова консорціуму VentilatorChallengeUK Дік Елсі.

Апарат ШВЛ "Prima ES02" - оновлена конструкція, що базується на існуючому пристрої Penlon - отримав офіційне схвалення від регулюючого Агентства з контролю лікарських засобів і медичних виробів і "готовий відправитись на передову Національної служби охорони здоров’я для підтримки хворих на коронавірус".

Після схвалення пристрою уряд Британії підтвердив замовлення на 15 тис. апаратів ШВЛ.

Зазначається, що перша відправка 40 апаратів ШВЛ буде доставлена до лікарень "зовсім скоро".

Станом на ранок 17 квітня коронавірусом у світі інфікувалися 2 млн 182 тисячі 823 людей. З-поміж них 547 679 людей одужали та 145 551 померли.