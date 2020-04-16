Португалія продовжила надзвичайний стан
Про це повідомляє портал Sentinel & Enterprise.
"Уряд та парламент Португалії схвалили запит президента країни щодо продовження дії надзвичайного стану ще на два тижні", - йдеться у повідомленні.
Спеціальні обмеження щодо пересування громадян та надання несуттєвих послуг діятимуть до 2 травня.
Схвалений законопроєкт передбачає, що у травні може відбутися поступовий вихід країни з карантину, в залежності від розвитку ситуації у інших країнах Європи.
У Португалії на сьогодні зафіксували 629 смертей від хвороби COVID-19 та майже 19 000 підтверджених випадків захворювання.
Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували 2 129 927 випадків зараження коронавірусом, з них - 539 063 людини одужали та 142 716 осіб померли.
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