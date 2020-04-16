Сходження Благодатного вогню у Єрусалимі відбудеться без прочан

Церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбудеться з обмеженою кількістю учасників через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Посольство Ізраїлю в Україні у Twitter.

"У цю суботу, 18 квітня, у храмі Гроба Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню. Цьогоріч вона пройде без присутності прочан та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Пряма трансляція з Єрусалима розпочнеться на одному з українських телеканалів 18 квітня о 13.30.

Сходження Благодатного вогню є найочікуванішою для християн подією напередодні Великодня.

Зазвичай після завершення церемонії сходження Благодатного вогню його доставляють до всіх православних країн, де святкується Великдень, зокрема й до України.

Свято Світлого Христового Воскресіння християни східного обряду відзначатимуть 19 квітня.

Цього року вірян закликають утриматися від відвідувань храмів через коронавірус.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстрували 2 129 927 випадків зараження коронавірусом, з них 142 716 летальних, 539 063 людини одужали.