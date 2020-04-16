Кількість смертей в Італії зросла до понад 22 тисяч

В Італії кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу сягнула 22 170.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії становить 22 170 осіб, приріст порівняно з учорашнім днем - 525", - повідомили у Службі цивільного захисту Італії.

Протягом минулої доби в Італії зафіксували 1 189 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії становить 168 941 - згідно з даними Worldometer.

Натомість кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях Італії стрімко зменшується. Вперше з 20 березня кількість пацієнтів у реанімаціях в Італії впала нижче трьох тисяч: на сьогодні їх нараховується 2 936.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та 135 562 особи померли.

Фото: АА