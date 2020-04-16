У Бельгії за добу від коронавірусу померли 417 людей, інфікованих – майже 35 тисяч

У Бельгії за добу від коронавірусу померли 417 людей, інфікованих – майже 35 тисяч

Укрінформ
Протягом доби в Бельгії зареєстровано 417 випадків загибелі людей від коронавірусу COVID-19, загальна кількість інфікованих з початку пандемії складає 34 809 осіб.

Такі дані з посиланням на Національний кризовий центр Бельгії наводить місцеве видання VRT.

«Національний кризовий центр у четвер середу оприлюднив дані, за якими зафіксовано 417 нових смертей від COVID-19. З них 219 сталися у будинках з догляду за літніми людьми, 127 – у лікарнях. У середу показник загибелі виявився таким високим, тому що до нього включені дані щодо загиблих у будинках догляду у Валлонії, що трапилися у вівторок, але не були передані через технічний збій. Загальна кількість загиблих з початку спалаху складає 4 857», - йдеться у публікації.

Крім того, за останні 24 години в Бельгії були інфіковані на коронавірус ще 1236 людей, що довело загальну кількість осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 до 34 809.

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З середи до бельгійських лікарень були госпіталізовані ще 310 людей, усього на лікуванні з цим діагнозом перебувають 5 309 пацієнтів. 1182 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 868 – підключені до приладів штучної вентиляції легень.

Водночас протягом доби з лікарень після одужання були виписані 455 пацієнтів, що довело кількість людей, які успішно подолали хворобу до 7 562 осіб.

Провідний вірусолог країни Стівен Ван Гухт наголосив на тому, що рішення уряду Бельгії продовжити до 3 травня обмежувальні заходи у зв’язку із спалахом COVID-19 було дуже необхідним.

«Ми переконані в тому, що це є абсолютно необхідним. Графік свідчить про те, що кількість звернень до лікарень знижується вже певний час. Це добра ознака, але для того, щоб продовжити таке скорочення і при цьому не спровокувати новий спалах, дійсно критично важливо продовжити та контролювати заходи, що вживаються», - зазначив лікар.

Як вже повідомляв Укрінформ, у середу, 15 квітня, Рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 3 травня. Це означає, що всі ресторани та магазини, за виключенням продуктових, аптек та поштових відділень, будуть залишатися зачиненими, заборонені або скасовані всі публічні заходи. Зупинено такж навчання в школах, з цієї причини скасовані екзамені у класах початкової та середньої школи. Людям рекомендовано залишатися вдома, максимально обмежити спілкування, виходити виключно за необхідністю та при цьому суворо дотримуватися «соціальної дистанції».

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