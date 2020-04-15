Бельгія продовжила "м’який" карантин до 3 травня

Рада національної безпеки Бельгії прийняла у середу рішення продовжити дію "м’яких" обмежувальних заходів, що пов’язані зі сплеском коронавірусу COVID-19 і торкаються 11 мільйонів бельгійців, до 3 травня 2020 року.

Про це повідомляє бельгійське видання RTL-info.

"Рада національної безпеки, яка об’єднує головних політичних діячів країни, ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи та "соціальне дистанціювання" до 3 травня. При цьому зараз триває п’ятий тиждень з моменту введення таких обмежень соціального та економічного життя у Бельгії, і час для зняття таких заходів, очевидно, ще не прийшов", - йдеться у публікації.

Одним із наслідків такого рішення стало скасування екзаменів для учнів у початковій та у середній школах, що виданню підтвердили представники Федерального міністерства освіти.

"Сьогодні ми говорили не про будь-які заходи з послаблення обмежувальних заходів, але про продовження таких заходів, виходячи з того факту, що вірус досі не вдалося перемогти", - зазначив з цього приводу міністр-президент Регіону Валлонія Еліо Ді Рупо (Elio Di Rupo).

Як вже повідомляв Укрінформ, з початку пандемії у Бельгії зареєстровано 33 573 випадків інфікування на COVID-19, лише протягом останніх 24 годин виявлено 2 454 позитивних тести на коронавірус. З початку сплеску в країні від цієї хвороби загинули 4400 людей.

Фото: brusselstimes.com