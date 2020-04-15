Бельгійська компанія Materialise розробила маску, надруковану на ЗD-принтері, яка може замінити апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це повідомляє Business Insider.

«Бельгійська компанія Materialise розробила кисневу ЗD-маску, яка зможе зменшити час, протягом якого пацієнт підключений до ШВЛ», - йдеться у повідомленні.

У Бельгії розробили ЗD-маску, що може замінити ШВЛ/Фото: businessinsider.com

Зазначається, що спеціальна маска приєднання напряму до обладнання для примусової подачі газової суміші замість апарату штучної вентиляції легень.

Нині киснева маска проходить процес тестування й очікує на відповідні дозволи від регуляторів у США й Європі.

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У компанії очікують, що вже у квітні маски зможуть з’явитися у лікарнях для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані 2 000 065 осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.

Фото: businessinsider.com