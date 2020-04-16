Кількість випадків COVID-19 у Балтії зросла до 3 237
Найбільше хворих виявлено в Естонії - 1 434, повідомляє Департамент здоров'я Естонії.
У країні за добу було виявлено 34 нові випадки зараження коронавірусом і зареєстрована 1 смерть від нього. Всього померло 36 осіб. Зазначається, що 137 хворих естонців потребують стаціонарного лікування, 10 з них перебувають на контрольованому диханні. 133 людини були виписані з лікарень.
У Литві зафіксовано 1 128 випадків COVID-19, причому за середу медики встановили 37 нових інфікувань, повідомляє литовський МОЗ.
За минулу добу, за інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), коронавірус був підтверджений у 9 осіб. Кількість інфікованих у країні сягнула 675. 45 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі 42 з помірним перебігом захворювання, 3 - з важким. 57 пацієнтів були виписані з лікарні.
За даними сайту Worldometer, станом на 16 квітня в світі зареєстровано 2 097 101 випадок зараження коронавірусом, з них 135 662 летальні, 523 365 осіб одужали.
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