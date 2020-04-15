У Балтії число інфікованих коронавірусом зросло до 3157 осіб

Кількість випадків коронавірусу, зафіксованих у країнах Балтії, зросла до 3157 осіб.

Найбільше хворих виявлено в Естонії - 1400 осіб, повідомляє Департамент здоров'я Естонії.

За добу в країні було виявлено 29 нових випадків зараження коронавірусом і зареєстровано 3 смерті. Всього від коронавірусу в Естонії померли 35 осіб. Зазначається, що 147 хворих естонців потребують стаціонарного лікування, 10 з них перебувають на контрольованому диханні. 117 осіб виписали з лікарень.

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я Литви в країні зафіксовано 1091 випадок COVID-19, причому за вівторок медики підтвердили 21 новий.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу коронавірус підтверджено у 9 осіб. Кількість інфікованих у країні досягла 666. Госпіталізовано 46 пацієнтів, у тому числі 43 з помірним перебігом захворювання, 3 - з тяжким. 44 пацієнтів виписали з лікарні.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, станом на ранок 15 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків коронавірусу перевищила 2 млн. Померли 126757 осіб, одужали - 484 603 людей.