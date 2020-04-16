У Нідерландах виявили понад 29 тисяч випадків коронавірусу

У Нідерландах станом на середину дня 16 квітня кількість хворих на COVID-19 зросла до 29 214.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 181 людина померла, виявлено 1061 нових хворих. Загалом (у Нідерландах - ред.) 29 214 хворих і 3 315 померло”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах розглядають можливість послаблення карантину після 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що йдеться саме про послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

За його словами, рішення прийматиметься наступного тижня, воно залежить від того, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

У Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.