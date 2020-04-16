Британія планує продовжити карантин на три тижні

Уряд Великої Британії планує продовжити карантинні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу ще на три тижні, оскільки кількість летальних випадків в країні продовжує зростати.

Про це інформує Independent.

"Очікується, що уряд Великої Британії продовжить карантинні заходи в країні ще на три тижні, оскільки кількість загиблих внаслідок пандемії коронавірусу продовжує зростати", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, який виконує функції голови уряду Бориса Джонсона на час його лікування від коронавірусу, має зробити заяву після засідання британського Комітету з надзвичайних ситуацій Cobra.

Опозиційна партія Лейбористів підтримує продовження карантину, але закликає опублікувати стратегію виходу країни з цього стану.

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Це відбувається на тлі попереджень ВООЗ про те, що ще занадто рано починати пом'якшувати карантинні обмеження у боротьбі з пандемією. ВООЗ заявила, що сьогодні світ знаходиться на "поворотній точці" у боротьбі з хворобою Covid-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила країни, які вже послаблюють обмежувальні заходи, що це слід робити поступово, з двотижневими проміжними етапами, щоб уникнути другої хвилі епідемії.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та понад 135 тисяч померли.