В Іспанії вже понад 19 тисяч померлих від коронавірусу

За останню добу в Іспанії від коронавірусу померла 551 людина, а загальна кількість летальних випадків перевищує вже 19 тисяч.

Про це повідомляє El Pais.

«Згідно з цифрами МОЗ Іспанії у четвер, за останні 24 години в країні було зареєстровано 551 померлого від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість загиблих від хвороби становить 19 130 людей.

За даними міністерства, в Іспанії офіційно підтверджено 182 816 випадків захворювання на COVID-19.

Водночас, близько 75 тисяч людей вилікувалися й були виписані з лікарні.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 квітня у світі зареєстрували 2 084 042 випадки зараження коронавірусом, з них - 515 090 осіб одужали і 134 669 померли.

Фото: АА