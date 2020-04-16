На французькому авіаносці “Шарль де Голль” виявили 668 випадків коронавірусу

У військово-морських силах Франції проводять розслідування щодо масштабного зараження коронавірусом членів екіпажу авіаносця “Шарль де Голль” та інших військовослужбовців, які брали участь у військово-морській операції.

Про це інформує Міністерство збройних сил Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на 14 квітня було протестовано 1767 моряків зі складу авіаційно-морської групи. Переважна більшість тестів була проведена серед особового складу авіаносця (екіпаж включає 1900 військових моряків – ред.). 668 випадків виявилися позитивними. 31 особу госпіталізовано до реанімації. Тестування продовжується», - повідомили у французькому оборонному відомстві.

Начальник головного штабу ВМС Франції розпочав розслідування причин епідемії коронавірусу серед особового складу авіаційно-морської групи.

Як повідомляв Укрінформ, єдиний авіаносець ВМС Франції «Шарль де Голль», авіаційна група на його борту та фрегат протиповітряної оборони «Шевальє Поль» достроково завершили військово-морську операцію Foch у східному Середземномор'ї та у Північному морі й повернулися до порту базування Тулон через загрозу епідемії коронавірусу.

Нині військові моряки і льотчики перебувають в ізоляції упродовж 14 днів. На борту кораблів та у літаках проводиться дезінфекція.

Військово-морська операція Foch мала за мету боротьбу з терористичною організацією ІДІЛ (Daech), а також забезпечення європейської безпеки і оборони в Атлантиці й на теренах Північного моря.