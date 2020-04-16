На французькому авіаносці “Шарль де Голль” виявили 668 випадків коронавірусу
Про це інформує Міністерство збройних сил Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Станом на 14 квітня було протестовано 1767 моряків зі складу авіаційно-морської групи. Переважна більшість тестів була проведена серед особового складу авіаносця (екіпаж включає 1900 військових моряків – ред.). 668 випадків виявилися позитивними. 31 особу госпіталізовано до реанімації. Тестування продовжується», - повідомили у французькому оборонному відомстві.
Начальник головного штабу ВМС Франції розпочав розслідування причин епідемії коронавірусу серед особового складу авіаційно-морської групи.
Як повідомляв Укрінформ, єдиний авіаносець ВМС Франції «Шарль де Голль», авіаційна група на його борту та фрегат протиповітряної оборони «Шевальє Поль» достроково завершили військово-морську операцію Foch у східному Середземномор'ї та у Північному морі й повернулися до порту базування Тулон через загрозу епідемії коронавірусу.
Нині військові моряки і льотчики перебувають в ізоляції упродовж 14 днів. На борту кораблів та у літаках проводиться дезінфекція.
Військово-морська операція Foch мала за мету боротьбу з терористичною організацією ІДІЛ (Daech), а також забезпечення європейської безпеки і оборони в Атлантиці й на теренах Північного моря.