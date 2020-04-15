У Бельгії за добу майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу

У Бельгії за добу зареєстровано 2454 нових випадків інфікування людей коронавірусом.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє The Brussels Times.

«У 2 454 людей виявлено позитивний тест на коронавірус COVID-19. Із них 1600 живуть у Фландрії, 706 – у Валлонії, 95 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 53 осіб. Загальна кількість випадків у Бельгії з початку пандемії становить 33 573», - йдеться у публікації.

Зазначається, що протягом доби з діагнозом коронавірусу були госпіталізовані 250 нових пацієнтів, 239 – виписані з лікарень після одужання від цієї хвороби. Загальна кількість людей з підтвердженим діагнозом коронавірус, що проходять стаціонарне лікування у медичних закладах країни, становить 5 524, з них 1 204 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом доби від COVID-19 померли 283 людини, що довело загальну кількість жертв цієї хвороби в Бельгії з початку пандемії до 4440.

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Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня підтверджено 2 027 817 випадків коронавірусу. Померли 129 173 осіб, одужали – 494 562 осіб.