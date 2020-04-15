Єврокомісія ініціює глобальну донорську конференцію для боротьби з COVID-19

Для пошуку інноваційних засобів з діагностики і лікування COVID-19, а також для розробки вакцини, Єврокомісія ініціює 4 травня віртуальну конференцію донорів, під час якої сподівається мобілізувати нові фонди для глобальної відповіді на кризу.

Про це 15 квітня під час прес-конференції з представлення рамкових рекомендацій Єврокомісії щодо поступового скасування карантинних заходів у країнах-членах заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для підтримки глобальної ініціативі (з протидії коронавірусу) потрібні фонди. З огляду на це я вирішила скликати донорську онлайн-конференцію 4 травня. Це допоможе закрити прогалини у фінансуванні та запропонувати інноваційні та адекватні рішення. Ми розпочали підготовку до співпраці з оновленими організаціями, такими як Група з моніторингу глобальної готовності та іншими міжнародними платформами у тісній координації з ВООЗ. Сподіваюся, що країни та організації з усього світу відгукнуться на цей заклик", - сказала президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що коронавірус не визнає кордонів, і може бути подоланим лише шляхом міжнародної співпраці і координації. Це стосується як Європейського Союзу, так і усього і усього світу. За словами Урсули фон дер Ляєн, саме такий підхід був у центрі уваги нещодавньої дискусії в форматі "великої двадцятки".

"Це включає питання, яким чином прискорити роботу з діагностики, лікування та розробки вакцини. Якщо ми матимемо вакцину, і коли ми матимемо вакцину – тоді постане питання щодо механізму застосування цієї вакцини по усьому світу. Це може бути нашим найкращим колективним «пострілом», щоб подолати коронавірус", - додала президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, померли 126 754 особи.