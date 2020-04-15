В Іспанії за добу від COVID-19 померли понад пів тисячі осіб

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години становить 523 особи.

Про це повідомляє El Pais.

«Кількість загиблих від коронавірусу, які були зареєстровані МОЗ Іспанії у середу, становить 523 осіб. Невелике зменшення у порівнянні зі вчорашнім днем», - йдеться у повідомленні.

Загалом в країні вже померло 18 579 людей. За даними МОЗ, в Іспанії вже офіційно зареєстровано 177 633 випадків захворювання на COVID-19. Вилікувалися 70 850 осіб.

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Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані понад 2 млн осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.

Фото: MONICA TORRES/El Pais