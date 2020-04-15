В Іспанії створили антикоронавірусні маски провідних клубів Ла Ліги

В Іспанії коронавірус став елементом повсякденного життя, і на Піренеях починають усвідомлювати, що навіть після зняття карантину, деякий час санітарні маски будуть необхідним атрибутом.

За даними іспанських ЗМІ, компанія із Саламанки Aircreative репрезентувала кілька неофіційних масок клубів елітного футбольного дивізіону - Ла Ліги, повідомляє Zbirna.com. У пробної лінії - маски з логотипами команд "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севілья", "Валенсія" та "Хетафе". Читайте також: УЄФА визначиться з долею сезону 22 квітня Повідомляється, що маски від цього виробника продаватимуться за собівартістю, без прибутку. Фото: zbirna.com.