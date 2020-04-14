УЄФА визначиться з долею сезону 22 квітня

УЄФА визначиться з долею сезону 22 квітня

Укрінформ
УЄФА має намір розробити календар з альтернативними датами догравання всіх турнірів.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначиться з долею футбольних змагань в Європі на наступному тижні, повідомляє Marca.

21 і 22 квітня відбудеться обговорення питання про завершення сезону з представниками 55 континентальних футбольних асоціацій і клубів.

У середу, 22 квітня, УЄФА має прийняти остаточне рішення як щодо місцевих змагань, так і щодо єврокубків. УЄФА має намір розробити календар з альтернативними датами догравання всіх турнірів.

Читайте також: УЄФА має намір провести решту матчів єврокубків в серпні - ЗМІ

Нагадаємо, напередодні в УЄФА розглядали варіант із завершенням сезонів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи протягом трьох тижнів в серпні.

У березні всі футбольні турніри в Європі безстроково призупинили через пандемію коронавірусу COVID-19.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-