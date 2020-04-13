УЄФА має намір провести решту матчів єврокубків в серпні - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант провести решту поєдинків Ліги чемпіонів і Ліги Європи в серпні протягом трьох тижнів.

Як стверджує британське видання Daily Mirror, відповідно до такого варіанту розвитку подій, всі національні змагання повинні завершитися до кінця липня, а команди, які беруть участь в єврокубках, не будуть відволікатися від національних першостей до серпня.

Ліга чемпіонів та Ліга Європи були припинені в березні на стадії 1/8 фіналу. УЄФА 1 квітня заявив, що відновлення єврокубкових турнірів переноситься на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: uefa.com.