В УЄФА не планують скорочувати кількість міст, які прийматимуть Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не розглядає можливість скорочення кількості міст, які прийматимуть чемпіонат Європи.

Про це повідомляє британський телеканал Sky Sports.

"Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року, ми маємо намір зберегти колишній календар і провести матчі в тих же містах, що і планувалося, - наводить Sky Sports слова представника УЄФА. - Однак зараз розклад ігор ще не затверджено офіційно. УЄФА знаходиться на зв'язку з усіма 12 містами, які прийматимуть турнір. Подальші оголошення будуть зроблені пізніше".

Як повідомляло раніше британське видання Daily Mail, УЄФА може зменшити число міст, в яких пройдуть матчі чемпіонату Європи.

Фото: uefa.com.