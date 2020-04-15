Після березневого припинення вогню додому повернулися 110 тисяч сирійців
Укрінформ
Майже 110 тисяч сирійців повернулися до своїх домівок після того, як 6 березня набув чинності режим припинення вогню.
Про це повідомив керівник центру координації дій в Сирії Мухаммед Халладж, пише видання Türkiye.
«З моменту дії режиму припинення вогню до своїх домівок повернулися 109 714 сирійців», - поінформував Халладж.
За його словами, частина біженців досі залишається в таборах біля турецько-сирійського кордону.
Як повідомлялося, 5 березня президенти Туреччини і Росії Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін досягли угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі. Водночас Ердоган підкреслив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу сирійських урядових сил.
Фото: Türkiye