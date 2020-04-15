До спорожнілих готелів у Греції переселять тисячу мігрантів

Через небезпеку поширення коронавірусної хвороби близько тисячі мігрантів перемістять з таборів на Лесбосі та інших островах Греції до порожніх готелів на материку.

Про це у Twitter повідомила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Завдяки спільним зусиллям Єврокомісії, агенції ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції та щедрості грецьких громадян, близько 1000 мігрантів з Лесбосу та інших грецьких островів, уразливих перед пандемією Covid-19, переїдуть у номери вільних готелів", - зазначила Йоханссон.

Thanks to combined efforts of @EU_Commission @UNmigration @Refugees & @govgr and with generosity of Greek locals, approx 1000 migrants on Lesbos & other Greek islands who are vulnerable to #Covid19 being moved to vacant hotels. #EU values in practice, even in such trying times. — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 14, 2020

Вона наголосила, що цей крок є застосуванням цінностей ЄС на практиці у скрутні часи.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 1 937 268 хворих на Covid-19, з них 459 089 осіб одужали, 120,6 тис. померли.