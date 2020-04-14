Війна проти України та справа MH17 – в «топі» російської дезінформації – EUvsDisinfo

В базу даних цього європейського видання наразі занесено 8000 російських фейків

Протягом кількох місяців, що минули з початку року, машинерія кремлівської пропаганди продовжувала масовану атаку на Україну: війна на Сході України та справа МН17 за цей час увійшли до переліку ключових тем російської дезінформації, поряд із конспірологією довкола коронавірусу, дискредитацією НАТО та спробами атак на історію Другої світової війни.

Таку інформацію оприлюднило європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті випадків дезінформації й пропаганди, що спрямовані проти європейської аудиторії.

«Усього за чотири місяці наша база даних зросла більш ніж на тисячу випадків кремлівської дезінформації, яка поширювалася 20-ма мовами – від англійської й російської до сербської й арабської, – у кількості близько 60 нових випадків щотижня. Не дивно, що величезна доля з цих повідомлень пов’язані із коронавірусом – про це йдеться у 21,5% такої дезінформації… Інші теми, які набули поширення – це історичний ревізіонізм, головним чином, стосовно Другої світової війни та Польщі, як і загальна «русофобія» Заходу. Дезінформація про НАТО, розслідування навколо MH17 та війна в Україні, на жаль, складає суттєву частину цього переліку», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, тему коронавірусу кремлівська пропаганда інтерпретує в дусі конспірологічних теорій про «біологічну зброю», «секретні лабораторії» та всесвітній заколот, у яких винні, зрозуміло, американці, з Пентагоном та Білом Гейтсом включно, а також британці й таємничий «глобальний уряд».

Випадки історичного ревізіонізму, в свою чергу, спрямовані проти Європарламенту та Польщі, в рамках спроб Кремля «переписати» історію, зокрема, Другої світової війни, на догоду власним геополітичним інтересам. У цьому контексті автори EUvsDisinfo нагадують вислів колишнього міністра культури РФ, історика за фахом В.Мединського, про те, що «критерієм для правдивості та надійності історичного джерела є його відповідність національним інтересам Росії».

«Хоча коронавірус продовжує домінувати у циклах російських новин та дезінформації, варто не втрачати з поля зору ширше призначення дезінформаційної кампанії Кремля: засмутити та ввести в оману людей у багатьох різних сферах життя – від політизації вакцин до (корегування) історичної пам’яті», – йдеться у публікації EUvsDisinfo.

Усього в базу даних цього європейського видання наразі занесено не менше 8000 фактів подібної російської дезінформації.

Дмитро Шкурко. Брюссель