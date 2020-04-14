У Бельгії - понад 31 тисяча хворих з коронавірусом, 4157 померлих

Протягом минулої доби у Бельгії зареєстровано ще 530 нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість інфікованих у цій країні з початку пандемії становить 31 119 людей.

Таку інформацію з посиланням на Кризовий центр Бельгії поширило видання «The Brussels Times».

«За даними Федерального міністерства охорони здоров’я, протягом доби у 530 нових людей тести на коронавірус COVID-19 виявилися позитивними. 332 з них живуть у Фландрії, 129 – у Валлонії, 62 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 7 осіб. Загальна кількість інфікованих в Бельгії з початку пандемії складає 31 119», - йдеться у публікації.

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Протягом доби до бельгійських лікарень надійшли 224 нових пацієнти із діагнозом коронавірус, 161 – виписані після одужання. Таким чином, наразі стаціонарне лікування проходять 5536 людей, з них 1223 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

За минулі 24 години в Бельгії від коронавірусу померли ще 262 людини, загальна кількість загиблих від цієї хвороби - 4 157.

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