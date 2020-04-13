У Бельгії вперше за тиждень зафіксували менше тисячі випадків коронавірусу

За добу у Бельгії, вперше за останній тиждень, зареєстрували менше тисячі нових захворювань на коронавірус COVID-19 – по країні цей показник становив 942 випадки. При цьому загальна кількість інфікованих в цій країні з початку епідемії становить на сьогодні 30 589 осіб.

Такі дані в понеділок оприлюднені на сайті Кризового центру Бельгії.

«У неділю 12 квітня були зареєстровані 942 нових випадки, 591 – у Фландрії, 235 – у Валлонії та ще 135 – у Брюсселі. Інформації про місце проживання ще 3 осіб немає. З початку пандемії виявлено 30 589 випадків захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За оприлюдненими даними, протягом доби були госпіталізовані 310 людей з діагнозом коронавірусу. Загальна кількість пацієнтів з цією хворобою, що отримають стаціонарне лікування, складає 5 393, з них 1 234 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

239 пацієнтів протягом доби були виписані з лікарень після одужання, усього з початку пандемії в Бельгії успішно подолали цю хворобу 6 707 осіб.

За минулі 24 години ще 303 людини в Бельгії померли від коронавірусу, що довело загальну кількість жертв COVID-19 в цій країні до 3903 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729. У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).

Фото: Belga