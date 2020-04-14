У Росії за добу зафіксували понад 2,7 тисячі випадків коронавірусу

За добу в РФ зареєстровано 2 773 нові випадки коронавірусу; таким чином, загальна кількість хворих перевищила 21 тисячу.

Такі дані були оприлюднені вранці у вівторок на порталі стопкоронавірус.рф.

Зазначається, що в РФ зареєстровано 2 773 нові випадки коронавірусу; таким чином, загальна кількість хворих становить 21 063 особи.

За даними порталу, один новий випадок коронавірусу зафіксовано у Севастополі. Разом на окупованому Росією півострові, включаючи Севастополь, виявлено 39 хворих на COVID-19.

Найбільше тих, хто заразився, у Москві - 1 489 осіб за добу, Підмосков'ї - 460, Санкт-Петербурзі - 121, Республіці Комі - 97, Нижньогородській області - 68.

За минулу добу від коронавірусу померло ще 22 людини: 13 - у Москві, п'ятеро - у Московській області, двоє - у Башкирії, по одному - у Владимирській і Воронезькій областях. З початку поширення COVID-19 у Росії всього померло 170 осіб. Одужало 1 680 осіб (224 людини за добу).

В анексованому Криму одужало 14 осіб.

Всього в Росії проведено більш як 1,4 мільйона тестів на коронавірус.