Канада закликає покарати режим Асада за хіматаки на мирних сирійців

Канада підтримує зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на покарання відповідальних за застосування хімічної зброї у Сирії.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає кореспондент Укрінформу.

Так Шампань прокоментував доповідь слідчої групи Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка встановила, що режим Асада за підтримки Росії справді застосовував хімічну зброю проти мирного населення у 2017 році.

“Ми засуджуємо неодноразові напади режиму Асада на сирійський народ, особливо використання хімічної зброї. Будь-яке застосування хімічної зброї є відвертим порушенням міжнародного права. Канада повністю підтримує зусилля, спрямовані на притягнення виконавців цих злочинів до відповідальності”, - заявив Шампань.

Він наголосив, що Сирія як підписант Конвенції про хімічну зброю зобов’язана знищити усі свої запаси, однак уже тривалий час відмовляється це робити.

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“Ми вимагаємо від режиму Асада негайно заявити про весь наявний арсенал хімічної зброї, щоб його можна була остаточно знищити, як цього вимагає конвенція”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, слідча група ОЗХЗ оприлюднила 8 квітня доповідь, у якій, зокрема, зазначається: "Є обґрунтовані підстави вважати, що застосування зарину як хімічної зброї в районі міста Латаміна у 2017 році, а також хлорину було здійснено особами зі складу військово-повітряних сил Сирії".

При цьому вказується, що для хімічної атаки використовувалися літаки російського виробництва Су-22 і гелікоптери, надані режиму Асада Росією.

Раніше ОЗХЗ підтвердила лише факти хімічних атак, однак не могла визначити виконавців. Після створення спеціальної слідчої групи організація встановила причетних до незаконної військової операції.

Режим Башара Асада та Росія, яка його підтримує, неодноразово заперечували застосування хімічної зброї, звинувачуючи сирійську опозицію в інсценування нападів.